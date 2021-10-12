SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının marka tescil belgesi alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının marka tescil belgesi alındı. Soğuk baklavanın mucidi Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında soğuk baklava üretiminde iki kat artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıl ayda 15 ton üretirken, soğuk baklavanın tescilini almamızla beraber bu yıl bu rakam aylık 30 tona çıktı" dedi.

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan ve ardından lezzetiyle tatlıseverlerin gözdesi haline gelen, az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavanın satışları, geçen yıla oranla ikiye katlandı. Soğuk baklavanın mucidi Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayı özel bir formülle üretip Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

'ÜRETİMİMİZ, AYLIK 15 TONDAN 30 TONA ÇIKTI'

Marka tescil belgesini aldıklarını aktaran Elaldı, soğuk baklava üretiminin geçen seneye oranla iki kat arttığını ifade ederek, "Soğuk baklavanın 5'inci yılı doldu, Türkiye'ye kazandırmakla gurur duyuyoruz. Diyarbakır patentli olan soğuk baklava, bugün Türkiye'nin her yerinde yapılmaktadır. Ancak soğuk baklavayı Hacı Baba olarak özel bir formülle ilk biz ürettik ve patentini alarak tescilledik. Özellikle son bir buçuk yıldır tatlı dünyasını allak bulak eden bir ürün oldu soğuk baklava. Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda, soğuk baklava üretimimizde iki kat bir artış oldu. Geçen yıl ayda 15 ton üretirken, soğuk baklavanın tescilini almamızla beraber bu yıl bu rakam aylık 30 tona çıktı. Bu ürünü biz Türkiye'ye hediye ettiğimiz için, insanlar da orijinal tadında bu ürünü almak için Hacı Baba'yı tercih ediyor" dedi.

'ÖZEL PAKETLEME SİSTEMİYLE AVRUPA VE ORTADOĞU'YA GÖNDERİYORUZ'

Özel paketleme sistemiyle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu'ya gönderdiklerini belirten Elaldı, yeni yatırımlarıyla 5 bin kişilik bir istihdam hedeflediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Soğuk baklavayı, özel paketleme sistemiyle hem Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, hem de Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya yolluyoruz. Son zamanlarda yatırımlarımızı da arttırdık. İstanbul'da çok büyük bir fabrika açtık ve bu sayede İstanbul ve o bölgenin her yerine ürünlerimizi yetiştirebileceğiz. Bir yıl içerisinde iki yer daha hizmete açmıştık İstanbul'da. Diyarbakır'da da ilave yatırımlarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde 700 kişi istihdam ediyorduk, yaptığımız yeni yatırımlarla hedefimiz 5 bin kişilik istihdam sağlamak. Artık televizyonlardaki yarışma programlarına dahil olan bir ürün haline geldi soğuk baklava, bu programlarda emeğe saygı için ismimizin zikredilmesini de rica ediyoruz."

SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin İdo Tatlıses Burak Sergen Nihal Yalçın Burak Özçivit
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:52:12. #1.17#