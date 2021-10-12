SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının marka tescil belgesi alındı. Soğuk baklavanın mucidi Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında soğuk baklava üretiminde iki kat artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıl ayda 15 ton üretirken, soğuk baklavanın tescilini almamızla beraber bu yıl bu rakam aylık 30 tona çıktı" dedi.

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan ve ardından lezzetiyle tatlıseverlerin gözdesi haline gelen, az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavanın satışları, geçen yıla oranla ikiye katlandı. Soğuk baklavanın mucidi Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayı özel bir formülle üretip Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

'ÜRETİMİMİZ, AYLIK 15 TONDAN 30 TONA ÇIKTI'

Marka tescil belgesini aldıklarını aktaran Elaldı, soğuk baklava üretiminin geçen seneye oranla iki kat arttığını ifade ederek, "Soğuk baklavanın 5'inci yılı doldu, Türkiye'ye kazandırmakla gurur duyuyoruz. Diyarbakır patentli olan soğuk baklava, bugün Türkiye'nin her yerinde yapılmaktadır. Ancak soğuk baklavayı Hacı Baba olarak özel bir formülle ilk biz ürettik ve patentini alarak tescilledik. Özellikle son bir buçuk yıldır tatlı dünyasını allak bulak eden bir ürün oldu soğuk baklava. Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda, soğuk baklava üretimimizde iki kat bir artış oldu. Geçen yıl ayda 15 ton üretirken, soğuk baklavanın tescilini almamızla beraber bu yıl bu rakam aylık 30 tona çıktı. Bu ürünü biz Türkiye'ye hediye ettiğimiz için, insanlar da orijinal tadında bu ürünü almak için Hacı Baba'yı tercih ediyor" dedi.

'ÖZEL PAKETLEME SİSTEMİYLE AVRUPA VE ORTADOĞU'YA GÖNDERİYORUZ'

Özel paketleme sistemiyle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu'ya gönderdiklerini belirten Elaldı, yeni yatırımlarıyla 5 bin kişilik bir istihdam hedeflediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Soğuk baklavayı, özel paketleme sistemiyle hem Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, hem de Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya yolluyoruz. Son zamanlarda yatırımlarımızı da arttırdık. İstanbul'da çok büyük bir fabrika açtık ve bu sayede İstanbul ve o bölgenin her yerine ürünlerimizi yetiştirebileceğiz. Bir yıl içerisinde iki yer daha hizmete açmıştık İstanbul'da. Diyarbakır'da da ilave yatırımlarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde 700 kişi istihdam ediyorduk, yaptığımız yeni yatırımlarla hedefimiz 5 bin kişilik istihdam sağlamak. Artık televizyonlardaki yarışma programlarına dahil olan bir ürün haline geldi soğuk baklava, bu programlarda emeğe saygı için ismimizin zikredilmesini de rica ediyoruz."