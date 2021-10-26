Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor - Haberler
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Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor

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Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor

İki gün boyunca sürecek kutlamalarda Can Bonomo ve Mazlum Çimen konserlerinin yanı sıra, gerçekleştirilecek olan Büyük Fener Alayı'na bütün İstanbullular davetli.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Bültenler) - Şişli, her yıl coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştiriliyor. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve bağımsızlık yolunda ilk adımların atıldığı ilçe, bu yıl da renkli kutlamalara ev sahipliği yapacak. Şişli Belediyesi tarafından dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen Şişli, cumhuriyet ruhuyla renklenecek.

İki güne yayılan kutlamalar, 28 Ekim'de sahne alacak olan Mazlum Çimen konseriyle başlayacak. Sanatçının Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 20.00'de gerçekleşecek olan konserine tüm İstanbullular davetli.

29 Ekim günü ise kutlamalar, Halaskargazi'de bulunan Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde 18.30'da başlayacak. Atatürk Evi önünde toplanacak olan kortej, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in önderliğinde ellerinde bayraklar, meşaleler ve müzik eşliğinde Büyük Fener Alayı geçişi yapacak. Maçka Demokrasi Parkı'nda bitecek olan fener alayı sonrasında, Can Bonomo'nun vereceği konser ile kutlamalar hız kesmeden devam edecek.

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