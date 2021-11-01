Sirkeci Garı'ndan Münih Hauptbahnhof'a | Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı

Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İki kültür arasında bugün Almanya'da dördüncü kuşak yetişiyor. Almanya'ya İşçi olarak gelenlerin çocukları, torunları artık bilim insanları, milletvekilleri… Peki, ilk kuşak ve daha sonraki kuşaklar Almanya'da ne tür zorluklar yaşadı? DW Türkçe, göçün 60 yıllık tarihine mini bir belgeselle ışık tutuyor.

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