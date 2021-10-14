Sinema - Venom: Zehirli Öfke 2 - Haberler
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Sinema - Venom: Zehirli Öfke 2

AA - Haberler | Güncel

Filmin fragmanı Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın başrollerinde oynadığı "Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Filmin fragmanı Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın başrollerinde oynadığı "Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Tom Hardy'nin canlandırdığı gazeteci Eddie Brock'un Venom ile simbiyotik ilişkisini sürdürdüğü devam filmi, ilk filmin jenerik sonrası sahnesinde görülen Woody Harrelson'ın canlandırdığı Cletus Kasady ile Naomie Harris'in hayat verdiği Shriek'in Venom ile mücadelesini odağına alıyor.

Andy Serkis'in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu İngiliz senarist, oyuncu ve televizyon yapımcısı Kelly Marcel imzası taşıyor.

Sinema - Venom: Zehirli Öfke 2

Sinema - Venom: Zehirli Öfke 2

Sinema - Venom: Zehirli Öfke 2

Sinema - Venom: Zehirli Öfke 2
AA - Son Dakika Haberleri
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