Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselir mi, ne kadar?

Shiba coin yakımı ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bitcoin ve alt coin alım satımı yapan vatandaşlar yakım tarihlerini araştırıyor. Köpek temalı altcoin Shiba Inu bazı tüccarlar tarafından şaka olarak görülüyor. Elbette, Shiba Inu bir mem parası olarak başladı, ancak jetonun evriminin çok daha ciddi bir kripto varlığına dönüştüğü görülmektedir.

SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?

Kripto para birimi ayrıca 7 Ekim'de NowPayments aracılığıyla yapılan tüm işlemlerin işlem başına yakılan SHIB yüzdesini göreceğini duyurulmuştu. Ancak yüzdesini açıklamadı. Yakın zamanda yeniden bir yakma işlemi olup olmayacağı belirtilmedi.

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