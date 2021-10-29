Serik Belediyespor'da Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıkları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 10. haftada Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Akan yönetimindeki idmanı izleyen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pazarspor'u 7-0 yenmelerinden dolayı kutladı.

Teknik heyete ve futbolculara baklava ikram eden Aputkan, takımın oyunundan memnun olduğunu belirtti.

Aputkan, kupa mücadelesinde Pazarspor'a karşı 5 gol atan Fuat Bavuk'u ayrıca tebrik etti.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ise takımın oynadığı oyunun geleceğe umutla bakmalarını sağladığını vurguladı.

Seyir zevki veren futbolla yollarına devam etmeyi planladıklarını aktaran Deligöz, "Takımımızın ligde Hekimoğlu Trabzon maçından galibiyetle ayrılacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Deligöz, 31 Ekim Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak Serik Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasına taraftarı davet etti.