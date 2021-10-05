Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak

Bültenler - Haberler | Güncel
Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zafer mahallesindeki dere yatağında 5 metrelik genişletme ve 130 metrelik panel çit montajı gerçekleştirecek.

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile birlikte çalışmanın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ıslahı yapılan Selendi ilçesine bağlı Zafer mahallesindeki dere yatağında 5 metrelik genişletme ve 130 metrelik panel çit montaj çalışması yapacak.Çalışmalar, Karayolları tarafından mevcut dere yatağındaki yol geçiş noktasına yapılan menfez çalışmalarının bitimi ile başlayacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik geçtiğimiz günlerde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve yetkililer ile birlikte dere yatağında incelemelerde bulundu.

Dere yatağı genişleyecek, panel çit ile örülecek

Konu ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Selendi ilçemiz Zafer Mahallesindeki dere yatağında taşkın yaşanmaması adına geçtiğimiz yıllarda ıslah çalışması gerçekleştirmiştik. Şu an Karayolları tarafından dere yatağındaki yol geçiş noktasında menfez çalışması yapılıyor. Bu çalışmaların bitimi ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı ile MASKİ olarak şu an 4 metre genişliğinde olan dere yatağında 5 metrelik daha genişletme çalışması yapacağız. Böylece dere yatağının genişliği 9 metre olacak. Ardından 130 metrelik panel çit montajı gerçekleştireceğiz. Bu işin ihalesi geçtiğimiz hafta yapıldı. Yakın zamanda çalışmalara başlanacak. Selendi ilçemizin bir daha taşkın tehlikesi yaşamaması adına idare olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Ali Yıldırım beye, Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş beye ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç beye teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Muslera Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Şans Oyunları Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:47:13. #1.11#