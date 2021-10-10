Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi (2)
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TUTUKLANDIHatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.'yi (17) satırla darbeden Oğuzhan Kaplan (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
HATAY (DHA) - TUTUKLANDI
Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.'yi (17) satırla darbeden Oğuzhan Kaplan (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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