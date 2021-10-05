Sarıgöl'de Kur'an kursu binası açıldı - Haberler
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Sarıgöl'de Kur'an kursu binası açıldı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de Kur'an kursu binası açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayırsever Rasim Yıldız tarafından yaptırılan Kur'an kursu törenle açıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayırsever Rasim Yıldız tarafından yaptırılan Kur'an kursu törenle açıldı.

"Yunus Emre Kur'an Kursu"nun açılış törenine Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Müftüsü Osman Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutlayan İl Müftüsü Soykök, yaptığı konuşmada, hayırsever Yıldız'ı tebrik etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Soykök'e plaket verdi.

Sarıgöl'de Kur'an kursu binası açıldı

Sarıgöl'de Kur'an kursu binası açıldı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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