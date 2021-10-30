SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de cadde üzerinde giden ambulansla sokaktan çıkan otomobil çarpıştı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - Sancaktepe'de cadde üzerinde giden ambulansla sokaktan çıkan otomobil çarpıştı. İçinde hastanın olmadığı ambulans yan yatarken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Necip Fazıl Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde giden Cengiz Oğuzhan Çamlıca yönetimindeki hasta nakil ambulansı, sokaktan çıkan Cem Batuhan Keleş'in kullandığı 34 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans çarpışmanın ardından devrildi. İçinde hasta olmayan ambulansın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Ambulansın sürücüsü Cengiz Oğuzhan Çamlıca, "Işıklardan çıktım. Yeşil yandı. Devam ettim. Otomobilin sürücüsü dört yolda hiç sağına soluna bakmadan, arka tekerden vurdu. Yan yattım, bu hale geldi" dedi.

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

 ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title