Şalgam dolması nasıl yapılır? En güzel Şalgam dolması tarifi! Şalgam dolması malzemeleri nelerdir?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Şalgam dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Şalgam dolması hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Şalgam dolması yapılır? Şalgam dolması malzemeleri nelerdir?
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konuŞalgam dolması tarifi oldu. Peki en güzel Şalgam dolması yemek tarifi nasıldır? Şalgam dolması nasıl yapılır? Şalgam dolması için gerekli malzemeler nelerdir?
ŞALGAM DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
- 1 kg şalgam
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 200 g kıyma
- Reyhan
- Üzeri için
- 4-5 dal reyhan
- 1 soğan
- 1 çay bardağı bulgur
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?
- Kıymayı derin bir kaba alın.
- Rendelediğiniz soğan, bulgur, zeytinyağı, tuz ve karabiberi katıp karıştırın.
- Şalgamları soyup, 5 mm kalınlığında dilimleyin. 10 dakika haşlayın.
- Hazırladığınız harca elinizle köfte şekli verin.
- Şalgam dilimlerinin arasına yerleştirin. Tencereye dizin.
- Üzerine tereyağında kavrulmuş domates salçasını gezdirin.
- Su ilave edip şalgamlar yumuşayana kadar pişirin.
- Üzerine kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.
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