Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma - Haberler
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Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, koridorda yere düşen bedensel engelliye kurum görevlilerinin kayıtsız kaldığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA'da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, koridorda yere düşen bedensel engelliye kurum görevlilerinin kayıtsız kaldığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, 28 Temmuz'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde bakımı yapılan ismi açıklanmayan bedensel engelli kişinin yere düşüp, sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin de kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde koridorda yere düşen bedensel engelli kişiyi fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor. Engelli, yerde yatıp ve oturduktan sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanların da bu duruma kayıtsız kalıyor.Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.


Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri
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