Regnum Carya Esports VALORANT kadrosunda ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor, takım TheCady'den sonra TheNightche ile de yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli espor takımı resmi açıklamalarda bulunmadan oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ve oyunculara kariyerlerinde başarılar dilediklerini iletti.

Regnum Carya Esports'un bu kadar ayrılığın ardından yeni transferler yapmak istediği söyleniyor. Tecrübeli espor organizasyonundan henüz bir açıklama olmasa da önümüzdeki günlerde yeni haberler in geleceği tahmin ediliyor.

Yakın bir zamanda Fire Flux için denenen MrFaliN ise hala Regnum Carya Esports bünyesinde bulunuyor.

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