Mobil oyun devinin yeni savaş bileti tamamlanmak üzere peki PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor?

Bildiğiniz üzere yeni Şefin Spesiyali ile artık savaş biletleri 2 ay sürmüyor. Bu yüzden oyuncular etkinliği tamamlamak için daha 1 ayları olduklarını düşünüyorsa yanılıyorlar. Şu anda oyunda aktif olan Royale Pass Şefin Spesiyali yakında tamamlanacak. Oyuncuların bu bilet ile ödüller kazanmasına tam olarak 1 hafta kaldı. Şefin Spesiyali 17 Ekim'e kadar oyunda aktif olacak e oyuncular savaş bileti ile çeşitli ödüllerin sahibi olabilecek.

Oyuncular ücretsiz bir bilet alabilirken isteyen oyuncular da elite pass ve elite pass plus çeşitlerini kullanabilir. Bu etkinlik ile birlikte Royale Pass'in 3. ayı da tamamlanmış olacak. Bakalım önümüzdeki etkinlikler nasıl olacak!

Playerbros - Son Dakika Haberleri