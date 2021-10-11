PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor?

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor?

PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor?

Mobil oyun devinin yeni savaş bileti tamamlanmak üzere peki PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor?

Bildiğiniz üzere yeni Şefin Spesiyali ile artık savaş biletleri 2 ay sürmüyor. Bu yüzden oyuncular etkinliği tamamlamak için daha 1 ayları olduklarını düşünüyorsa yanılıyorlar. Şu anda oyunda aktif olan Royale Pass Şefin Spesiyali yakında tamamlanacak. Oyuncuların bu bilet ile ödüller kazanmasına tam olarak 1 hafta kaldı. Şefin Spesiyali 17 Ekim'e kadar oyunda aktif olacak e oyuncular savaş bileti ile çeşitli ödüllerin sahibi olabilecek.

Oyuncular ücretsiz bir bilet alabilirken isteyen oyuncular da elite pass ve elite pass plus çeşitlerini kullanabilir. Bu etkinlik ile birlikte Royale Pass'in 3. ayı da tamamlanmış olacak. Bakalım önümüzdeki etkinlikler nasıl olacak!

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın İdo Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PUBG Mobile Royale Pass Şefin Spesiyali ne zaman bitiyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:54:39. #1.11#