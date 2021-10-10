PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu'nun 3. günü başlıyor!

PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu'nun 3. günü dakikalar sonra canlı yayınlarda başlıyor, Süper hafta sonunun üçüncü ve son günü ile 1.000$ para ödülünün sahibi belli olacak!

Süper hafta sonunun ilk gününde S2G Esports rüzgarı esti, başarılı takım 81 puan ile ilk günün birincisi olmuştu. ArdındanBeşiktaş Esports 56 puan ile ikincilik sırayı ve Futbolist49 puan ile üçüncü sırayı almıştı. Süper hafta sonunun ikinci gününde ise S2G Esports puanını 150'ye çıkartarak birinciliği garantilerken Beşiktaş Esports'da 111 puan ile sıralamada ikinciliği aldı. Üçüncülük ise ilk günü çok iyi tamamlamayan Next Rüya Gaming'in olmuştu. Bakalım bugün oynanan karşılaşmaların ardından sıralama nasıl değişecek?

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