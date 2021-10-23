Polisten huzur uygulaması
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü il genelinde huzur uygulaması yaptı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü il genelinde huzur uygulaması yaptı.
Şehrin muhtelif bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında tek tek durdurulan araçlarda trafik denetimlerinin yanı sıra araçlar didik didik arandı. Araçta bulunan yolcuların kimlik sorgulaması yapılan uygulamalarda pandemi kurullarına takılanlarda tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. - ERZURUM
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