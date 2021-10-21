PhotoMaraton fotoğraf sanatçılarını İstanbul sokaklarında buluşturacak

İSTANBUL (DHA) - Canon ana sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen PhotoMaraton İstanbul bu yıl 4. kez İstanbul sokaklarında fotoğraf sanatçılarını buluşturmaya hazırlanıyor.

PhotoMaraton için bugün düzenlenen basın toplantısına FOTON Derneği Başkanı Coşkun Aral PhotoMaraton jüri başkanı İbrahim Zaman, FOTON Derneği Genel sekreteri Tanin Helvacı ve Canon firması temsilcisi katıldı.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE ÖDÜL DAĞITILACAK

Genel sekreter Helvacı, 6 Kasım'da Sirkeci tren garında katılımcıların kayıtlarının yapılacağını ve saat 12'de PhotoMaraton'un başlayacağını belirtti. Helvacı," Dijital, analog, cep telefonu ve video kategorilerinde düzenlenecek PhotoMaraton'a ilginin bu yıl büyük olmasını bekliyoruz. Katılımcılarımıza 100 bin lira değerinde ödül dağıtılacak. Katılımcılar Sirkeci, Beyazıt ve Tünel bölgesinde 9 saatte, dokuz temada fotoğraf çekecek ve yarışmaya katılacak" dedi.

İbrahim Zaman ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fotoğrafçı olmak sanattır, sosyal olmaktır, zanaattır. Dijital dünyadan sonra fotoğraf değişime uğramıştır. Fotoğraf belge değerini taşımalıdır" diye konuştu.

İSTANBUL'UN MÜZESİ OLMASI ŞART

FOTON derneği başkanı Coşkun Aral ise "İstanbul'un fotoğraf müzesi olması şart, Fotoğraf bizim için çok ama çok önemli. Fotoğrafta manipülasyon çok arttı. PhotoMaraton yürüyerek, gezerek, gözlemleyerek ve ardından deklanşöre basarak tarihten ve zamandan kesit almalardır diyorum" dedi.