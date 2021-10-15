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Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda? PSG hangi kanalda?

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Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda? PSG hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 9'da 8 yapan PSG bu maçı da kazanarak sadece 1 mağlubiyetle ilerlemek istiyor. 10. hafta açılış maçında PSG - Angers mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Peki, PSG Angers maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda? PSG hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren PSG, Rennes'e 2-0 kaybederek büyük bir şok yaşamıştı. Paris ekibinde bu hafta sakatlıkları bulunan Sergio Ramos, Keylor Navas ve Kurzawa kadroda yer almazken milli maçlar nedeniyle Neymar ve Messi'nin de oynamaması bekleniyor. Peki, Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda? PSG hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

15 EKİM 2021 PSG VS ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

PSG – Angers, Fransa Ligue 1 maçı, 15-10-2021 Cuma günü Bilyoner TV, Bein Sports 2, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00.

PSG VS ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

PSG – Angers, Fransa Ligue 1 maçı, 15-10-2021 Cuma günü Bilyoner TV, Bein Sports 2, kanal(lar)ından yayınlanacak.

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