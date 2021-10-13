KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.