Pakdemirli: "İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.