Pakdemirli: 'İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım' - Haberler
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Pakdemirli: "İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Pakdemirli: İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım

Pakdemirli: İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım

Pakdemirli: İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım

Pakdemirli:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakdemirli: 'İklim değişikliği bize gösteriyor ki yeni normallere kendimizi alıştırmamız lazım' - Haberler
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