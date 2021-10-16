Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR'de, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Yücel (22) yönetimindeki 26 VS 702 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Uzun (60) yönetimindeki 26 AEP 775 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ekrem Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan Süleyman Uzun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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