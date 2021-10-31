ORTAKÖY'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER DENETİMİ

BEŞİKTAŞ'ta, elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kullanımına yaş sınırı getirilen scootera, 15 yaşından küçük olmalarına rağmen binen iki arkadaş ile birden fazla kişi olarak binenlere cezai işlem uygulandı. Son aylarda kullanımı artan elektrikli scooter kullananlara yönelik denetimler yapılmaya devam ediyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortaköy Meydanı'nda scooter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Scootera, birden fazla kişi olarak binenler durdurularak kurallar hatırlatılırken, 314'er lira para cezası kesildi. Scootera eğlence amaçlı bindiklerini belirten kullanıcılar, 2 kişi binmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.

Kullanımına yaş sınırı getirilen scootera, 15 yaşından küçük olmalarına rağmen binen iki arkadaşa ise 144 lira ceza kesildi. Ellerinde kova ve oltayla balık tutmaya giden iki arkadaş, yaş sınırından haberler inin olmadığını belirtti.