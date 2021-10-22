Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor - Haberler
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Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel
Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde, gittiği ormandan yol yapım çalışmalarına bakmak için ayrılıp, bir daha kızı ile yeğeninin yanına dönmeyen Hüseyin Kılıç (79) dünden beri aranıyor.

TRABZON'un Maçka ilçesinde, gittiği ormandan yol yapım çalışmalarına bakmak için ayrılıp, bir daha kızı ile yeğeninin yanına dönmeyen Hüseyin Kılıç (79) dünden beri aranıyor.

Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kılıç, kızı ve yeğeniyle dün ormana gitti. Çevredeki yol yapım çalışmalarına bakmak için ormandan ayrılan Kılıç, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yeniden arama çalışması başlattı ancak henüz Kılıç'tan ize rastlanılmadı.


Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor

Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor

Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor

Ormandan ayrılıp, yol çalışmasına bakmaya gitti; kayıp olarak aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Son Dakika Haberleri
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