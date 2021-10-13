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Omega üç deposu sardalya ucuzladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Omega üç deposu sardalya ucuzladı

Balıkçı tezgahlarında kilosu daha önce 30 lira olan sardalyanın fiyatı 15 liraya geriledi.

BURSA (İHA) - Balıkçı tezgahlarında kilosu daha önce 30 lira olan sardalyanın fiyatı 15 liraya geriledi. Ucuzlayan sardalya hem tezgahları, hem sofraları şenlendirdi.

Bursa'da Tuz Pazarı'ndaki balık tezgahlarında fiyatlar ucuzladı. Omega deposu olarak bilinen mevsim balığı sardalyanın fiyatı geriledi. Bu durum dar gelirlileri sevindirdi. Satışların artması ise balıkçıların yüzünü güldürdü. Geçen hafta 30 liraya satılan sardalyanın kilosu 15 liraya kadar düştü. Ucuzlayan sardalya, vatandaşlar tarafından büyük rağbet gördü.

Fiyatların uygunluğu sebebiyle satışların iyi olduğunu belirten balıkçı Erdoğan Nalçacı, "Balık çok iyi bir omega üç kaynağı. Hem ucuz, hem de sağlıklı bir gıda. Sardalyanın en güzel dönemine girdik. Fiyatlar makul seviyede. Tezgahta en çok rağbet gören balık sardalya oldu. Dolayısıyla vatandaşlar daha çok tercih ediyor. Herkes bol bol balık yiyecek" dedi. - BURSA

Omega üç deposu sardalya ucuzladı

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Haber: Omega üç deposu sardalya ucuzladı - Haberler
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