OKULLARIN MOBİL (GSM) ŞEBEKESİ İLE GENİŞ BANT İNTERNETE ERİŞİM HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE İLANI

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Okulların Mobil ( Gsm ) Şebekesi ile Geniş Bant İnternete Erişim Hizmeti Alımı, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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