Nurettin Akbuğa kimdir, sağlık durumu nasıl? Nurettin Akbuğa nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Nurettin Akbuğa'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Nurettin Akbuğa kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında?

NURETTİN AKBUĞA KİMDİR?

Nurettin Akbuğa, 01.01.1965 Tuzlukçu doğumludur.

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Tuzlukçu İlçesinde tamamlamıştır. Bir dönem Çiftçilikle uğraşmıştır.

1999 Yılı yerel seçimleri sonucunda D.S.P.'den Tuzlukçu Belediye Başkanlığına seçildi. 2004 yılına kadar Belediye Başkanlığı yaptı.

2004 Yerel seçimlerinde yeniden aday olmadı.

2004 Yılında Ankara'da siyasi kariyerine dönemin Bakanlarından Sayın Ayfer YILMAZ'ın bir dönem Danışmanlığını yapmıştır. Daha sonrasında aktif siyasete devam ederek çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2014 Yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına C.H.P den aday olarak 2.'inci kez Belediye Başkanlığına seçilmiş oldu.

Halen Konya İli Tuzlukçu İlçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nurettin AKBUĞA evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

NURETTİN AKBUĞA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Konya'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise yaşamını yitirdi.

Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı.

BELEDİYE BAŞKANI YARALANDI

Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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