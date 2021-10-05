Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi - Haberler
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Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, 4 milyon Dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti.

Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençelerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi - Haberler
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