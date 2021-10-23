Neziha UZUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Neziha UZUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Neziha UZUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Neziha UZUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Neziha UZUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karaer mahallesi sakinlerinden Merhum Raci UZUN'un eşi Hakan, Gökhan ve Aysun UZUN'un anneleri Neziha UZUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hakan UZUN: 0532 434 68 39

23 Ekim 2021, Cumartesi

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