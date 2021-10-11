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Nevşehir Emniyeti uygulamalarına aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir Emniyeti uygulamalarına aralıksız devam ediyor

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik okul çevrelerinde 39 ekip 194 personel ile 13 bölgede denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik okul çevrelerinde 39 ekip 194 personel ile 13 bölgede denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan uygulamada 165 okul, 884 şahıs, 24 metruk bina, 9 internet salonu, 5 kahvehane-kafe, 5 iddia bayi, 11 büfe, ve 85 park bahçe kontrol edildi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik olarak okul çevreleri ile okul servis araçları ve ticari taksi denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlere 12 ekip 23 personel katılırken 13 farklı noktada da denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 209 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 8 araç sürücüsüne işlem uygulandı, 4 ise araç trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Emniyeti uygulamalarına aralıksız devam ediyor

Nevşehir Emniyeti uygulamalarına aralıksız devam ediyor

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