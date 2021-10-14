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Narlıdere'de Gece Yolcuları ile yaza veda!

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Narlıdere'de Gece Yolcuları ile yaza veda!

Sevilen grup, 16 Ekim Cumartesi günü, saat 19.00'da, Park Orman Narlıdere Tesisleri'nde konser verecek. Başkan Ali Engin "Ücretsiz konserimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

Yeni dönemde kültür- sanat etkinliklerini artıran Narlıdere Belediyesi, yaza Gece Yolcuları ile veda edecek.

16 EKİM CUMARTESİ 19.00'DA

Kültür ve sanat alanındayaz boyu birçok etkinliğe imza atan Narlıdere Belediyesi, sezonu Gece Yolcuları ile kapatacak. Sevilen müzik grubu, 16 Ekim Cumartesi günü, Park Orman Narlıdere Tesisleri'nde sahne alacak. Saat 19.00'da başlayacak olan konser için, 18.00'dan itibaren eski belediye binası önünden ring seferleri düzenlenecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Yaz boyunca vatandaşlarımız için birçok etkinlik gerçekleştirdik. Kış dönemi için de hazırlıklarımızı tamamladık. Yaza Gece Yolcuları ile veda ediyoruz. Herkesi Park Orman Narlıdere Tesislerimizde gerçekleşecek konserimize bekliyoruz" dedi.

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