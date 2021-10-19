MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Karakol, vefat etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol'un geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, MÜSİAD Şube Başkanı ve iş insanı Karakol, dün akşam evinde geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hastanesine kaldırıldı.

70 yaşındaki Karakol, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakol'un hastanedeki işlemlerinin ardından Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, twitter hesabından "MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanımız ve kıymetli iş insanı dostumuz Ahmet Karakol'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MÜSİAD ailemize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."paylaşımında bulundu.

Karakol'un vefatı dolayısıyla Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sevenleri sosyal medya hesaplarından taziyede bulundu.