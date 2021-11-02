Minecraft, GTA San Andreas, Forza Horizon 5 ve daha fazlası Game Pass'e geliyor! - Haberler
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Minecraft, GTA San Andreas, Forza Horizon 5 ve daha fazlası Game Pass'e geliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Minecraft, GTA San Andreas, Forza Horizon 5 ve daha fazlası Game Pass'e geliyor!

Son yılların en popüler oyunları Game Pass kütüphanesine ekleniyor

Microsoft, Kasım ayı içerisinde Xbox Game Pass kütüphanesine getirilecek oyunları açıkladı. Son haftalarda GTA: The Trilogy haberler iyle gündeme oturan GTA San Andreas, 11 Kasım'da Game Pass'e geliyor. Bunun yanı sıra dünyanın en popüler oyunlarının başında gelen Minecraft an itibariyla kütüphaneye eklenmiş durumda.

2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülen 280 TL değerindeki aksiyon-macera oyunu It Takes Two, büyük ilgi görmüştü. 4 Kasım Perşembe günü Game Pass'e dahil olacak platform oyununu satın almadan arkadaşınızla birlikte oynayabileceksiniz.

Kasım ayının ilk iki haftası Game Pass'e eklenecek oyunlar listesi

Minecraft: Java and Bedrock Editions  — eklendi

Unpacking  — eklendi

It Takes Two  — 4 Kasım

Kill It with Fire  — 4 Kasım

Football Manager 2022  — 9 Kasım

Forza Horizon 5  — 9 Kasım

Grand Theft Auto: San Andreas  — 11 Kasım

One Step from Eden  — 11 Kasım

15 Kasım tarihinde kütüphaneden çıkarılacak oyunlar listesi

Final Fantasy VIII HD

Planet Coaster

Star Renegades

Streets of Rogue

The Gardens Between

River City Girls

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