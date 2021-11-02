Minecraft, GTA San Andreas, Forza Horizon 5 ve daha fazlası Game Pass'e geliyor!
Son yılların en popüler oyunları Game Pass kütüphanesine ekleniyor
Microsoft, Kasım ayı içerisinde Xbox Game Pass kütüphanesine getirilecek oyunları açıkladı. Son haftalarda GTA: The Trilogy haberler iyle gündeme oturan GTA San Andreas, 11 Kasım'da Game Pass'e geliyor. Bunun yanı sıra dünyanın en popüler oyunlarının başında gelen Minecraft an itibariyla kütüphaneye eklenmiş durumda.
2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülen 280 TL değerindeki aksiyon-macera oyunu It Takes Two, büyük ilgi görmüştü. 4 Kasım Perşembe günü Game Pass'e dahil olacak platform oyununu satın almadan arkadaşınızla birlikte oynayabileceksiniz.
Kasım ayının ilk iki haftası Game Pass'e eklenecek oyunlar listesi
Minecraft: Java and Bedrock Editions — eklendi
Unpacking — eklendi
It Takes Two — 4 Kasım
Kill It with Fire — 4 Kasım
Football Manager 2022 — 9 Kasım
Forza Horizon 5 — 9 Kasım
Grand Theft Auto: San Andreas — 11 Kasım
One Step from Eden — 11 Kasım
15 Kasım tarihinde kütüphaneden çıkarılacak oyunlar listesi
Final Fantasy VIII HD
Planet Coaster
Star Renegades
Streets of Rogue
The Gardens Between
River City Girls