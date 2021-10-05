METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAKÖY'de metrobüste U.İ.'nin çantasından oturduğu koltuğa düşürdüğü cep telefonunu çalan şüpheli A.R. gözaltına alındı.

ATAKÖY'de metrobüste U.İ.'nin çantasından oturduğu koltuğa düşürdüğü cep telefonunu çalan şüpheli A.R. gözaltına alındı. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin cep telefonu alma anları metrobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Cuma günü Ataköy'de meydana geldi. U.İ., metrobüsle yolculuk ettiği esnada çantasında bulunan cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü. Ardından Ataköy Durağı'nda metrobüsten indi. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden U.İ. durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, metrobüsün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerce yapılan incelemelerde, aynı metrobüste yolculuk yapan A.R. (25) isimli şüphelinin, U.İ.'nin oturduğu koltuğa gelerek, düşen cep telefonunu alıp cebine koyduğu tespit edildi. Şüpheli A.R. önceki gün Küçükçekmece'de bulunan evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Haber: METROBÜSTE YOLCUNUN KOLTUĞA DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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