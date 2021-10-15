Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'DA YAĞIŞLAR ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel bazda çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yağış beklenen 24 il gösteren harita

TRAKYA VE ÇANAKKALE ÇEVRELERİNDE DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan bir diğer uyarıya göre ise, bu gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevreleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.