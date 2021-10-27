Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ele alındı, aşılama çalışmaları ve yapılacak denetimlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Kaymakam Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların rehavete kapılmadan Kovid-19 mücadele kurallarına mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların tamamının Kovid-19 aşısı yaptırmasını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Güldoğan, "Aşı olmayan vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için en kısa zamanda aşı olmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 29 bin 643 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 643 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il olan Şanlıurfa'nın valisi pes etti: Yapacak bir şey kalmadı

Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il olan Şanlıurfa'nın valisi pes etti: Yapacak bir şey kalmadı

 Türkiye'de 27 bin 663 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 663 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title