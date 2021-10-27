Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

Merzifon İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ele alındı, aşılama çalışmaları ve yapılacak denetimlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Kaymakam Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların rehavete kapılmadan Kovid-19 mücadele kurallarına mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların tamamının Kovid-19 aşısı yaptırmasını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Güldoğan, "Aşı olmayan vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için en kısa zamanda aşı olmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

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