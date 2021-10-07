Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

2020 yılının şubat ayında görkemli bir kına ve düğün töreniyle iş adamı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey hakkında Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? konuları gündemin merak edilen başlıkları arasında yerini aldı. Ünlü şarkıcı hakkında araştırılanları sizler için derledik. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada "Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı

Merve Özbey, hamile olduğunu sosyal medya hesabından "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" paylaşımıyla duyurmuştu.

İlk çocuğu Şubat 2021 tarihinde kucağına alan Merve Özbey, yeniden hamile olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Gökhan Çıra Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Marcao Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:09:37. #1.12#