Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var?
2020 yılının şubat ayında görkemli bir kına ve düğün töreniyle iş adamı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey hakkında Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var? konuları gündemin merak edilen başlıkları arasında yerini aldı. Ünlü şarkıcı hakkında araştırılanları sizler için derledik. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada "Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Merve Özbey, hamile olduğunu sosyal medya hesabından "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" paylaşımıyla duyurmuştu.
İlk çocuğu Şubat 2021 tarihinde kucağına alan Merve Özbey, yeniden hamile olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.