Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey'in çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

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MERVE ÖZBEY'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 26 Şubat akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, kızına Elif Özüm adını verdi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada "Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMİLE KALDIĞINI MÜJDELEMİŞTİ

Merve Özbey, hamile olduğunu sosyal medya hesabından "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" paylaşımıyla duyurmuştu.

MERVE ÖZBEY HAMİLE Mİ?

İlk çocuğu Şubat 2021 tarihinde kucağına alan Merve Özbey, yeniden hamile olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

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