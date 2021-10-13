Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi - Haberler
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Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, proje kapsamında Yörüklerin geçmişte göç yollarında geleneksel kara kovanlarda ürettiği yöntemle elde edilen balın hasadına başlandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, proje kapsamında Yörüklerin geçmişte göç yollarında geleneksel kara kovanlarda ürettiği yöntemle elde edilen balın hasadına başlandı.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görevli arı üreticiliği eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, kursiyerleriyle "Yörük Atalarımın 100 Yıllık Kara Kovanında Geleneksel Bal Üretimi Projesi" hazırladı.

Proje kapsamında, Yörüklerin geçmişte doğal bal almak amacıyla göç yollarında yaptıkları gibi geleneksel kara kovanlarda bal üretilmesi için çalışmalara başlandı.

Yaklaşık 10 ay süren çalışmalarla 15 kara kovanda üretilen balın hasadı yapıldı.

Mavi, gazetecilere, Yörük atalarının 100 yıl önce kaliteli bal elde etmek üzere kullandıkları teknikleri derleyerek aynı kalitede kara kovanda bal üretimi yapmayı başardıklarını söyledi.

Hasadı yapılan balın kilogramının 500 liradan alıcı bulduğunu bildiren Mavi, "Talep çok ancak üretim sınırlı. Her kovandan ortalama 3-7 kilo bal çıkıyor. Biz bu yıl ilk kez 15 kovanla başladık ve gelecek yıl bunu 50 kovana çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece hem Yörük geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de organik arıcılığa dikkati çekmek istiyoruz. Şimdiden gelecek yılın balına talip olanlar siparişlerini vermeye başladı." diye konuştu.

Kursiyerlerden Rukiye Aydın da çocukluğunda tattığı balın üretimini yapmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Arıya hiçbir el değmeden üretildiği için ağızda petekleri bile çıtır çıtır dağılan sağlıklı bir bal. İnsan yemeye doyamıyor." ifadelerini kullandı.

Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi

Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi

Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi

Mersin'de Yörüklerin yöntemiyle kara kovan balı üretildi

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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