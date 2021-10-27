Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi! Melis Sütşurup kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melis Sütşurup merak konusu oldu. İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilen Melis Sütşurup kimdir, Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

31 yaşında olanMelis Sütşurup, butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır.

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