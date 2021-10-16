Meksika'da bir hastada Covid-19'un Delta ve mu mutasyonu tespit edildi - Haberler
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Meksika'da bir hastada Covid-19'un Delta ve mu mutasyonu tespit edildi

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Meksika'da bir hastada Covid-19'un Delta ve mu mutasyonu tespit edildi

Meksika'da bir hastada Covid-19'un hem Delta hem de mu mutasyonu tespit edildi.

Meksika'da bir hastada Covid-19'un hem Delta hem de mu mutasyonu tespit edildi.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika'dan Covid-19 mutasyonlarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide Covid-19'un hem Delta hem de mu mutasyonu tespit edildi. Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı. Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı "Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi'nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou'nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

(Saim Sevinç/İHA)

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