Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? İpek Ayaz Kortunç kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Masumlar Apartmanı Okşar'ı İpek aAyaz Kortunç hayatı ve biyografisi

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MASUMLAR APARTMANI OKŞAN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Okşar karakteri Gülben, Safiye ve Han'ın köylerinden akrabalarıdır. Temizlik için yardıma gelmiştir.

İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?



İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tiyatro oyunculuğu ile birlikte birçok dizi ve filmde de rol alan İpek Ayaz Kortunç, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007- Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru, Sinema Filmi)

2008- Güneşin Oğlu (Sinema Filmi)

2008- Milyonda Bir (Yeliz, TV Dizisi)

2011- Karadedeler Olayı (Sinema Filmi)

2014- Kadim Dostum (Meral, TV Dizisi)

2015- Deli İşi (Tv Programı)

2016- Familya (Kıymet, TV Dizisi)

2018- Nefes Nefese (Ganime, TV Dizisi)

2020- Kafa Doktoru (Saadet, TV Dizisi)

2021- Masumlar Apartmanı (Okşan, TV Dizisi)

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