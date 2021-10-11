Masterchef cezası siyah önlük nedir, neden verildi? Kaptanlık avantaj oyunu neden olmadı? Kaptanlık avantaj kim kazandı? - Haberler
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Masterchef cezası siyah önlük nedir, neden verildi? Kaptanlık avantaj oyunu neden olmadı? Kaptanlık avantaj kim kazandı?

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Masterchef cezası siyah önlük nedir, neden verildi? Kaptanlık avantaj oyunu neden olmadı? Kaptanlık avantaj kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te bu hafta bir ilk gerçekleşti. Yarışmacıların çok heyecanlandığı oyun sonrasında Kaptanlık avantaj oyunu neden olmadı? Masterchef cezası siyah önlük nedir, neden verildi? Kaptanlık avantaj kim kazandı? sorularına yanıt arandı.

Masterchef cezası siyah önlük nedir, neden verildi? Kaptanlık avantaj oyunu neden olmadı? Kaptanlık avantaj kim kazandı? sorularının yanıtı merak edildi. Mıhlama ve mısır ekmeği yapılacak olan oyunda detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF SİYAH ÖNLÜK NEDİR, NEDEN VERİLDİ?

Elemeye gitmeden önce, dokunulmazlık oyununda giyilen siyah önlük, bu hafta biraz erken giyildi. İlk ön eleme oyunu oynanacak ve sonrasında potaya giden birinci aday belli olacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Eleme adayları arasında Dilara, Sergen, Mert, Ateş, Milhan ve Araz yer alıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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