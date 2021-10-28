Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı istikametinden gelen Ali Kubat idaresindeki 31 LP 647 plakalı tır, frenin boşalması nedeni ile kontrolden çıktı. Mısır yüklü tır, ilçe itfaiye amirliği önünde yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Ali Kubat, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından çevreye savrulan mısırlar, vatandaşlar tarafından toplandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ümran Çakmak - Son Dakika Haberleri
Kamyonet ile tır çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Kamyonet ile tır çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 2 yaralı

 Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

 Fren yerine gaza basan sürücü eczane duvarına tosladı! İşletmecinin ucuz kurtulduğu kaza anı kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü eczane duvarına tosladı! İşletmecinin ucuz kurtulduğu kaza anı kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title