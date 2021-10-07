Mantarla karıştırılan büyük tehlike! Tırnak tümörü iç organlara bile sirayet ediyor - Haberler
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Mantarla karıştırılan büyük tehlike! Tırnak tümörü iç organlara bile sirayet ediyor

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Mantarla karıştırılan büyük tehlike! Tırnak tümörü iç organlara bile sirayet ediyor

Prof. Dr. Necmettin Akdeniz, tırnakta başlayan ve genellikle mantar ile karıştırılan tırnak tümörünün tehlikesine dikkat çekti. Akdeniz, iç organlara da sirayet edebilmesi nedeniyle tümörde erken tespitin önemine vurgu yaptı.

El ve ayak tırnaklarında zaman zaman görülen mantarlar, doktorların uyguladığı tedavi yöntemleriyle geçiyor. Fakat tırnaklarda oluşan bazı sorunlar uzun vadede de olsa geçmiyor. İşte uzmanlar, geçmeyen sorunlara karşı vatandaşları temkinli olmaya davet etti. Dermatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Necmettin Akdeniz tırnaklardaki bu bozukluğun tümörden kaynaklı olabileceğini dile getirdi.

"TANIYI UZMANLAR KOYMALI"

Prof. Dr. Necmettin Akdeniz'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Tırnak tümörünün tanısını muayene, dermoskopik inceleme ve gerekli görülen durumlarda tırnak biyopsisi ile konulmaktadır. Dermatoloji uzmanı bir hekim muayene ve dermoskop ile yapacağı dermoskopik inceleme sonrası çoğunlukla tırnak tümörü olup olmadığını belirleyebilmektedir. Kanserden şüphelenilen durumlarda tırnak ve tırnak altı biyopsisi yapılarak tanı kesinleştirilerek tümör en kısa sürede cerrahi yöntemlerle alınmaktadır.

"GEÇ FARK EDİLİRSE İÇ ORGANLARA SİRAYET EDER"

Tırnak tümörleri sıklıkla cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Tümörün olduğu bölge lokal anestezi ile uyuşturulup tümör için uygun olan cerrahi işlemler yapılmaktadır. Tırnak tümörleri küretaj yöntemi, elektrokoter ile yakarak ya da radyoterapi ile tedavi edilebilmektedir. Tümörlerin türü değişse bile çoğunlukla en başarılı tedavi yaklaşımı tümörlerin cerrahi tedavisidir. Erken dönemde ve ilerlememiş iyi ya da kötü huylu tümörler kolaylıkla tedavi edilebilirken geç fark edilen tırnak kanseri yayılarak iç organlara dahi sıçrayabilmektedir"

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