Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Önder Gürel (57) idaresindeki 45 F 1524 plakalı traktör, Demirtaş Mahallesi Büyükdamlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Gürel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Fatih Tıpırtın - Son Dakika Haberleri
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