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Manavgat'ta orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel
Manavgat'ta orman yangını (1)

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Manavgat ilçesinin Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi. 1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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