"Malezya, Umman ve Türkiye'de Okullarda Din Öğretimi" Konulu Panel

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından " Malezya, Umman ve Türkiye'de Okullarda Din Öğretimi" konulu uluslararası bir panel gerçekleştirildi.

Umman Ankara Büyükelçisi Dr. Qasim Al Salhi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı panelin sunuculuğu Arş. Gör. Furkan Ramazan Öge tarafından yapıldı. Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Hendek tarafından yürütülen panele İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Zengin, Umman Sultan Qabus Üniversitesi'nden Dr. Maimoona Al Zadgali ve Malezya Malaya Üniversitesi'nden Dr. Ashraf Isyraqi konuşmacı olarak katıldı.

Akademik personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelin açılış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı gerçekleştirdi. Konuşmasına Umman Ankara Büyükelçisi Dr. Qasim Al Salhi'ye panele katılım davetlerini kabul ettiği için teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Bostancı, din öğretiminin öneminden bahsetti ve din eğitimi alanında uzmanlaşmış isimlerden kendi ülkelerindeki farklı din öğretimi tecrübelerini dinlemenin güzel bir fırsat olduğunu belirtti. Daha sonra İlahiyat Fakültesi'nin uluslararası ilişkilere verdiği öneme dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, hali hazırda İlahiyat Fakültesinde Umman, Malezya ve Hindistan'dan 4 misafir öğretim üyesi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bostancı, panelde sunum yapacak hocalara ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Umman Ankara Büyükelçisi Dr. Qasim Al Salhi konuşmasına Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı başta olmak üzere hocalara bu paneli düzenledikleri ve kendisini davet ettikleri için teşekkür ederek başladı. Umman, Malezya ve Türkiye'deki din öğretiminin yapısı ve şeklinin ele alınacağı panelin önemini vurgulayan Büyükelçi, panelin toplumsal değerlere katkı sunacağını ifade etti. Sonrasında Umman'daki din öğretiminin kalp merkezli olduğuna değinen Büyükelçi, kendisinin davet edilmesi sebebiyle tekrar teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarından sonra başlayan panelin moderatörlüğünü yürüten Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Hendek konuşmasına farklı ülkelerdeki din öğretimlerini bilmenin ne gibi katkılar sağlayacağını ifade ederek başladı. Başka ülkelerdeki din öğretimlerini bilmenin ayrıca kendi ülkemizdeki din öğretimini daha iyi değerlendirmemizi sağlayacağını ifade eden Dr. Abdurrahman Hendek, panelde sadece okullardaki din öğretimi faaliyetleriyle sınırlandırıldığını, camilerdeki ve diğer eğitim kurumlarındaki faaliyetlerin farklı panellerin konusu olabileceğini belirtti.

Programın devamında sırasıyla Dr. Maimoona Al Zadgali, Dr. Ashraf Isyraqi ve Doç. Dr. Mahmut Zengin, Umman, Malezya ve Türkiye'deki din öğretimi uygulamalarıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. 6 kez görüntülendi.

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