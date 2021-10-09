Malatya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Gündüzbey Mahallesi Paracık Caddesi Beykonağı üstündeki yazlık evine dün akşam gelen Remzi S. (72), gece üşüyünce evdeki mangalı yaktı.
Uyuyan Remzi S'den sabah haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde hareketsiz yatan Remzi S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Malatya Şehir Mezarlığı morguna gönderildi.
AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri