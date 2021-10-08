9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin yardımcı karakterlerinden biri olan Lee Yoo mi kimdir? Squid Game'in oyuncusu Lee Yoo mi kaç yaşında, nereli? Lee Yoo mi hayatı ve biyografisi! soruları araştırıldı. Peki, Lee Yoo mi kimdir? Squid Game'in oyuncusu Lee Yoo mi kaç yaşında, nereli? Lee Yoo mi hayatı ve biyografisi! İşte ayrıntılar...

LEE YOO Mİ KİMDİR?

Lee Yoo-mi, 18 Temmuz 1994 doğumlu, Güney Koreli bir aktristir. En iyi Squid Game (2021) filmindeki destekleyici rolüyle tanınır.

Squid Game'de Ji-yeong (Oyuncu No. 240) rolünü canlandırmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240): Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın rolüdür.

SQUİD GAME NEDİR?

Squid Game, Netflix'te yayınlanan Güney Koreli bir hayatta kalma drama televizyon dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor. Squid Game'de, her kesimden 456 kişilik bir grup, bir dizi çocuk oyununu oynamaya davet edilir ve 45,6 milyar ? (38,7 milyon ABD Doları) ödül kazanma şansı elde eder. Netflix tarafından dağıtılan dizi, 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

SQUİD GAME'İN DİĞER YARDIMCI KARAKTERLERİ KİMLERDİR?

Yoo Sung-joo - Byeong-gi (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kim Si-hyun (No. 244)

İnancını tekrar oyunda bulan bir papaz.

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