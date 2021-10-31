Kuzey Makedonya'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi

Kuzey Makedonya'da düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi.

Bu turda 45 belediye başkanını belirlemek üzere 1 milyon 353 bin 990 seçmen, kurulan 2 bin 481 sandıkta yerel saatle 07.00'den 19.00'a kadar oylarını kullandı.

Seçimlerde, başkent Üsküp dahil 45 belediye için farklı partilerin belediye başkan adayları yarıştı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Kurulu (DİK) tarafından yapılan açıklamada, saat 18.30'a kadar seçmenlerin yüzde 48,88'inin (633 bin 144 seçmen) oy kullandığı kaydedildi.

Küçük teknik sıkıntıların dışında oy kullanma süreci sırasında sorunların yaşanmadığı belirtilen açıklamada, farklı nedenlerden dolayı oy kullanma sürecinin daha geç başladığı seçim merkezlerine oy kullanma sürecinin devam edeceği kaydedildi.

Oy sayım süreci bu gece başlayacak.

İlk turda 34 belediye, başkanını seçerken, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 22 belediye, iktidar partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 9, iktidar koalisyon ortağı Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ise 3 belediye kazandı.

Seçimde, ilk turda olduğu gibi ilk kez seçmenlerin parmak izlerinin tespit edilmesi için cihazlar kullanıldı.

2 belediyede seçim tekrarlanacak

İkinci turda, bir önceki turda yüzde 50 oy sınırının geçilmediği belediyelerde, en çok oy alan iki aday yarışıyor.

Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için bu belediyelerde seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

İlk tur 17 Ekim'de düzenlenmişti

Ülkede dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunanlar, yaşlılar, hapishane ve huzurevindeki vatandaşlar oylarını kullanmıştı.

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu 17 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

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