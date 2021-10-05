Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy James Bond Filmini izledi

Ersoy, film gösterimi öncesinde de açıklamalarda bulundu.

James Bond Serisinin heyecanla beklenen son filmi Ölmek İçin Zaman Yok, vizyona geldiği 1 Ekim Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve ailesini de ağırladı. Eşi ve oğluyla birlikte aksiyon dolu filmi heyecanla takip eden Ersoy, sinema sektörüne ve alınan önlemlere yönelik de açıklamalarda bulundu. Pandemi sebebiyle sinema sektörünün uzun süre kapalı kalmak zorunda olduğu için ailesiyle birlikte sinema keyfine hasret kaldıklarını açıkladı. Yeni içeriklerin üretilmesi ve alınan güvenlik önlemleri sayesinde gönül rahatlığıyla sinemalara yeniden gidebildiklerini belirten Ersoy, şu açıklamalarda bulundu: "Artık sinemalar açıldı. Yeni içerikler üretiliyor yeni yapımlar üretiliyor. Oğlumun ve benim de çok sevdiğim James Bond filminin son serisi var. Yaşı tutmadığı için küçük oğlumuzu getiremedik. Fırsatı değerlendirdik bizim için çok keyifli bir dinlenme olacak. Güvenlik sertifikası bütün salonlara getirildi. Kurallar açısından bütün önlemler alındı. Keyifli bir şekilde sinema seyretme fırsatını yakalayacağız."

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