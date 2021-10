İSTANBUL (İHA) - Kültür-Sanat sezonu Can Atilla konseriyle başladı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 2021-2022 Kültür-Sanat sezonu başladı. Vefatının 600. yılı olması nedeniyle Süleyman Çelebi Kültür Sanat sezonu olarak adlandırılan sezonun açılışı müzisyen Can Atilla konseriyle gerçekleşti.

Sultanbeyli'de 2021-2022 Kültür-Sanat sezonu müzisyen Can Atilla konseriyle açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle Can Atilla, 'Sultanlar Aşkına' adlı albümünden birçok parçasını sevenlerinin beğenisine sundu. Can Atilla'ya piyanoda Çiçek Cihan, kemanda ise Ebru Tamer eşlik etti.

Kültür sanat sezonu açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "2021-2022 kültür sanat sezonu açılışını birazdan gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli müzisyenimiz, kıymetli sanatçımız Can Atilla Bey'e teşekkür ediyorum. Açılışımızı onun o muhteşem eseri ile birlikte yapmış olacağız. Tabii uzun bir aradan sonra pandeminin ardından kültür merkezlerinde olmak hepimiz için çok değerli çok kıymetli. Bu vakte kadar internet üzerinden kültürel faaliyetlerimizi yürütsek de bizzat salonda bu konuları icra etmek çok daha farklı. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre Kültür Sanat sezonu açılışını yapmıştık bu sene ise vefatının 600. yılı münasebetiyle Süleyman Çelebi Kültür Sanat sezonu ismini vermiş olacağız" dedi.

"Belediyemiz mükemmel bir organizasyon yapmış"

Sanatçı Can Atilla ise kültür sanat sezonu açılışından memnun olduklarını söyleyerek, "Öncelikle çok mutluyum Sayın Başkanıma müteşekkirim. Sultanbeyli Belediyesi'ni tanımaktan, çalışmalarına farkında olmaktan, araştırmaktan. Çok başarılı belediyecilik çalışmalarını gerçekleştirdi. İstanbul'un tarihini anlatan bir dokuyu anlatan özel bir konser olacak benim en sevilen eserlerimden keman ve piyano tarzında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 'Sultanbeyli Tarihi', 'Aydos'tan Sultanbeyli'ğine' gibi kültürel kitaplar yayınlayan Belediye, kültür sanat sezonu açılışında katılımcılara Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre ile milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinden derlediği "Yunus Emre Bize Ne Söyler?" ve "Mehmet Akif Bize Ne Söyler?" eserlerini hediye etti.